ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 235 auf 265 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkshersteller sollte vom "Superzyklus" im Verteidigungsgeschäft profitieren, das rund 20 Prozent des Umsatzes ausmache, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er erhöhte seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) für 2029 um fünf Prozent. Von dem am 25. April anstehenden Quartalsbericht seien keine wesentlichen Kursimpulse für die Aktie zu erwarten. Er könne aber weitere Erkenntnisse über die möglichen Auswirkungen der US-Zollpolitik liefern und damit für eine höhere Volatilität sorgen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2025 / 08:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2025 / 08:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000073272