NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Analyst Mark Fielding passte seine Prognosen für den Technologiekonzern in einer am Montag vorliegenden Studie an den Abschluss der Altair-Übernahme sowie an die jüngsten Äußerungen von Finanzvorstand Ralf Thomas zum etwas besseren China-Geschäft an./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2025 / 17:25 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007236101