ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte Ende April solide Quartalszahlen vorlegen, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Änderungen an den organischen Umsatz- sowie den Margenzielen für 2025 erwarte er nicht. Der gesunkene Aktienkurs biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2025 / 23:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2025 / 23:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972