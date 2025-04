Kornelius Purps (antea): Quartalsrückblick: Eine Börsenparty

Quartalsrückblick: Eine Börsenparty

Was war Ihr Börsenhighlight des ersten Quartals? Die 23.000er-Marke im DAX? Die Kursrallye bei den Verteidigungswerten? Oder doch vielleicht die 3.000-Dollar-Marke im Goldpreis? Für Anleger in Europa war es zeitweilig eine fröhliche Börsenparty. Zum Quartalsende hin trübt sich das Bild jedoch etwas ein, als wären an der Bar die Getränke ausgegangen. Zeit für einen Rückblick, eine Einordnung und eine Katerwarnung.

Zu Beginn des Jahres waren sich viele Beobachter einig: Die Politik würde in diesem Jahr ein bedeutender, vielleicht sogar der wichtigste Faktor für die internationalen Börsen werden. Mit der Übernahme der Amtsgeschäfte durch Donald Trump am 20. Januar und der Bundestagswahl am 23. Februar standen zwei Hauptereignisse bereits seit November fest. Was folgte, war eine Zeitenwende der deutschen Haushaltspolitik und eine drohende Zeitenwende für die globalen Handelsbeziehungen. Nach etlichen Androhungen, Ankündigungen und Verschiebungen plant Donald Trump, am Mittwoch kommender Woche ein kaum zu überblickendes Bündel an Einfuhrzöllen zu aktivieren.

(...)