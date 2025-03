EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Bewertung der Top-15-Portfoliowerte erreicht 56 Mio. USD Berlin, 31. März 2025 - Die Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, gibt ein Update zur Bewertung der 15 größten Portfoliowerte ihrer Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd. zum Stichtag 31. Dezember 2024 bekannt. Demnach beläuft sich der kumulierte Wert der Top-15-Assets auf rund 56 Mio. USD. Zur Steigerung der Transparenz hat der Vorstand von Advanced Blockchain einen neuen Ansatz zur Bewertung eingeführt. Dieser umfasst die genaue Angabe der Anzahl der Token, die bereits am Markt gehandelt werden, sowie die Durchführung einer externen Bewertung durch die AVS-Valuation GmbH für die übrigen Eigenkapitalbeteiligungen und Token, die noch nicht gehandelt werden. Hatem Elsayed, COO der Advanced Blockchain AG, kommentiert: "Unser Portfoliowert hat sich im Vergleich zur Bewertung im ersten Halbjahr 2024 nahezu verdoppelt - ein klarer Beleg für den substanziellen Wert unserer Beteiligungen. Für uns bleibt es auch in den Jahren 2025 und 2026 von zentraler Bedeutung, das Portfolio breit zu diversifizieren und unsere geplante Liquiditätsreserve sicherzustellen." Insgesamt weist peaq den höchsten Einzelwert innerhalb des Portfolios auf. Darüber hinaus wurden Polymer, Panoptic und Light Protocol jeweils mit über 1 Mio. USD bewertet. Am Markt gehandelte Token (Marktwerte per 31.12.2024): Peaq/Krest: 88.073.050 PEAQ und 2.450.406 KREST Token mit einem kombinierten Marktwert von 45.125.540 USD

Contango: 18.055.556 TANGO Token im Wert von 951.347 USD

Neon EVM: 1.000.000 NEON Token im Wert von 363.500 USD

Pendulum: 8.754.083 PEN Token im Wert von 243.188 USD

Myso Finance: 1.136.360 MYT Token im Wert von 227.158 USD

Celestia: 25.000 TIA Token* im Wert von 118.950 USD Eigenkapitalbeteiligungen und Token vor Marktstart (geschätzte Werte per 31.12.2024): Polymer: ca. 1.800.000 - 2.600.000 USD

Panoptic: ca. 1.800.000 - 2.600.000 USD

Light Protocol: ca. 1.400.000 - 2.200.000 USD

Talisman: ca. 500.000 - 800.000 USD

Delv (ehemals Element Finance): ca. 500.000 - 800.000 USD

Permanent Ventures: ca. 500.000 - 800.000 USD

zCloak: ca. 400.000 - 700.000 USD

Composable (MANTIS): ca. 250.000 - 400.000 USD

Laconic: ca. 150.000 - 300.000 US Diese Bewertung der 15 größten Portfoliopositionen umfasst nicht die direkten Beteiligungen an EoT Labs, das geistige Eigentum von FinPro sowie weitere Assets, die von der Gruppe gehalten werden. Die Bewertungsmethodik von AVS-Valuation stützt sich bei der Bewertung einzelner Vermögenswerte auf mehrere zentrale Komponenten. Dazu zählen der Basispreis pro Token oder Eigenkapitalanteil bestehender rechtlicher Instrumente (wie SAFT - Simple Agreement for Future Tokens und SAFE - Simple Agreement for Future Equity), die jeweilige Sektorentwicklung im Vergleich zu Wettbewerbern, die Fundamentalanalyse, technologische Entwicklungen sowie - sofern anwendbar - der Total Value Locked (TVL) und der Marktwert. Allgemeine Marktentwicklung

Das vierte Quartal 2024 war durch eine wiedererstarkte Aufwärtsdynamik im Markt für digitale Vermögenswerte gekennzeichnet. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes stieg von 2,3 Billionen USD auf 3,4 Billionen USD. Im Zuge dieses Trends erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch von über 108.000 USD und übertraf damit andere Anlageklassen wie Gold und den Nasdaq. Auch andere bedeutende Kryptowährungen leisteten einen wesentlichen Beitrag zur Marktkapitalisierung mit einem Zuwachs von über 500 Milliarden USD, wobei insbesondere der Bereich DePIN sowie KI-basierte Agenten ein vielversprechendes Wachstum und eine dynamische Entwicklung zeigten. Das Portfoliounternehmen der ABAG, peaq, brachte im Dezember 2024 erfolgreich sein Mainnet an den Start und erreichte dabei eine bemerkenswerte Fully Diluted Valuation von über 2,8 Milliarden USD. Über den erfolgreichen Start hinaus hat der Launch von peaq eine größere Bedeutung für die gesamte Branche, da er den DePIN-Sektor festigt. peaq unterstützt mittlerweile über 50 Projekte dabei, 22 Branchen auf die Blockchain zu bringen. Eine weitere bedeutende Entwicklung war der Start der dezentralen Handelsplattform von Panoptic auf Ethereum, die im ersten Quartal 2025 einen Total Value Locked (TVL) von nahezu 2 Millionen USD erreichte. Regulatorische Entwicklungen blieben der zentrale Treiber für diesen Anstieg. Zu den maßgeblichen Faktoren zählen der Abschluss der US-Wahlen mit einem krypto-freundlichen Präsidenten und einer entsprechend aufgestellten SEC sowie die Umsetzung der MiCA-Verordnung in der EU, welche das institutionelle Interesse an Krypto weiter förderte. Weitere bemerkenswerte Entwicklungen im ersten Quartal 2025 waren die Einrichtung der "Strategic Bitcoin Reserve", die dazu dient, die nationalen Interessen der Vereinigten Staaten durch das Halten eines Teils der staatlichen Mittel in Bitcoin zu sichern, sowie die Schaffung des "United States Digital Asset Stockpile", einer staatlich verwalteten Sammlung verschiedener digitaler Vermögenswerte, die der Stabilisierung der US-Position in der globalen Kryptoökonomie dienen soll. * Die Celestia-Token wurden der ABAG rechtlich als Gegenleistung für eine Investition im Jahr 2023 zugesprochen, sind bislang jedoch weder an ABAG noch an eine Tochtergesellschaft übertragen worden. Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .



