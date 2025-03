News von Trading-Treff.de Erstaunlich, wie schwach auch am Montagvormittag die Aktie von Atos ist und bleibt. Die Notierungen haben aktuell kaum eine Bewegung vollzogen. Der Titel ist mit dem Wert von 0,0039 Euro quasi im Mikro-Handelsbereich und nicht der Rede wert. Wenn es denn keine Perspektive gäbe, die den Markt aber offenbar in keiner Weise interessiert. Atos: Am 23.4. wird abgerechnet Am 23. April wird die aktuelle Entwicklung bei Atos beendet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...