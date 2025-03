Der Aktienkurs des Hongkonger Mischkonzerns CK Hutchison ist am Montag deutlich unter Druck geraten. Die Papiere fielen im Handelsverlauf um bis zu 4,7 Prozent auf ein Tagestief von 43,05 Hongkong-Dollar, erholten sich jedoch leicht und notierten am frühen Nachmittag noch 3,3 Prozent im Minus. Der Hang Seng Index verlor im Vergleich dazu lediglich 1,7 Prozent. Seit dem 13. März, als chinesische Staatsmedien erstmals Kritik an den Verkaufsplänen des Konzerns übten, hat die Aktie insgesamt 12,9 Prozent an Wert eingebüßt. Dies entspricht einem Marktwertverslust von 24,3 Milliarden Hongkong-Dollar. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt nun 167,6 Milliarden Hongkong-Dollar (umgerechnet 21,6 Milliarden US-Dollar).

Geopolitischer Konflikt um Hafenverkauf

Im Zentrum der Kursverluste steht der geplante Verkauf der Hafengeschäfte von CK Hutchison an ein von BlackRock geführtes Konsortium für mehr als 19 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion ist in den Fokus eines sich verschärfenden Handelskonflikts zwischen China und den USA geraten. Besonders brisant ist der Verkauf zweier Hafenbetriebe am strategisch wichtigen Panamakanal, durch den etwa drei Prozent des weltweiten Seehandels fließen. Die chinesische Marktaufsichtsbehörde kündigte am Freitag eine kartellrechtliche Überprüfung des Deals an. Die für den 2. April geplante Unterzeichnung der endgültigen Dokumente für die Panamakanal-Häfen wird sich nach Informationen aus Unternehmenskreisen verzögern, obwohl die Gesamttransaktion bislang nicht abgesagt wurde. Die pro-chinesische Hongkonger Zeitung Ta Kung Pao verstärkte am Montag ihre Kritik mit einer ganzseitigen Berichterstattung, in der Hongkonger Politiker und chinesische Juristen den Konzern aufforderten, die Transaktion zu überdenken. In früheren Kommentaren wurde der Deal als "Verrat an China" dargestellt. JPMorgan-Analysten zeigten sich angesichts der geopolitischen Implikationen nicht überrascht von der Verzögerung und erwarten, dass CK Hutchison versuchen wird, Konflikte mit verschiedenen Interessengruppen vor dem endgültigen Abschluss am 27. Juli zu lösen.

