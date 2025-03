Spekulationen über eine mögliche Nutzung der Kryptowährung Dogecoin durch die US-Regierung wurden am Sonntag von Elon Musk persönlich zerstreut. "Es gibt keine Pläne für die Regierung, Dogecoin oder irgendetwas in dieser Richtung zu verwenden, soweit ich weiß", sagte der Tesla-CEO bei einer Bürgerversammlung des von ihm im vergangenen Jahr gegründeten America PAC.Auf der Bühne erklärte Musk, dass der Name des neu geschaffenen Ministeriums für Regierungseffizienz (Department of Government Efficiency, ...

