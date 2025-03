Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat im Geschäftsjahr 2024 operative Stärke und strategische Weitsicht bewiesen. Trotz anhaltender Herausforderungen, insbesondere in China, stieg der Auftragseingang auf 3.381 Mio. Euro, ein Plus von rund 90 Mio. Euro gegenüber dem starken Vorjahreswert. Der Umsatz blieb mit 3.370,9 Mio. Euro nahezu stabil auf Vorjahresniveau. Das EBIT legte hingegen deutlich um 16,6 % auf 194,0 Mio. Euro zu - getragen von operativer Effizienz und einem positiven Beitrag durch Einmaleffekte in Höhe von 22 Mio. Euro. EBIT-Marge steigt - Gewinn wächst stärker als der Umsatz Mit einer ...

