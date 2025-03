Original-Research: naoo AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu naoo AG



Unternehmen: naoo AG

ISIN: CH1323306329



Anlass der Studie: Managementinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann



31.03.2025 - GBC Managementinterview mit Karl Fleetwood CFO & COO der naoo AG



"Langfristig sehen wir uns als europäisch geprägte Plattform mit einer breiten, engagierten Nutzerbasis in unseren Zielmärkten Europa und USA."

Die naoo AG (naoo) betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der Nutzer und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Digitalplattform zu profitieren. Die Geschäftskunden von naoo können maßgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre stationären Geschäfte zu besuchen.

Am 17.03.2025 hat naoo die Übernahme der Kingfluencers AG, der größten Influencer-Agentur der Schweiz, bekannt geben. GBC-Analyst Marcel Goldmann hat dies zum Anlass genommen und sprach mit dem CFO & COO, Karl Fleetwood, über die jüngsten Ereignisse und die Perspektiven der

Technologiegesellschaft.



GBC AG: naoo agiert mit seinen Social-Media-Diensten im multi-milliardenschweren Social Media-Sektor, der in den vergangenen Jahren rasant gewachsen ist. Welche Trends lassen sich aktuell in der Social Medi-a-Branche beobachten und mit welcher zukünftigen Marktentwicklung rechnen Sie?



Karl Fleetwood: Wir beobachten einen klaren Wandel hin zu mehr Interaktion, Relevanz und Nutzwert. Nutzer möchten nicht mehr nur konsumieren, sondern Teil einer aktiven Community sein und für ihr Engagement etwas zurückbekommen. Formate, die spielerisch motivieren und gleichzeitig echte Vorteile bringen, gewinnen stark an Bedeutung. Genau dort positionieren wir uns mit naoo: als Plattform, die Interessen verbindet, Gemeinschaft fördert und Aktivität belohnt. Wir sehen in diesem Bereich ein riesiges Wachstumspotenzial - besonders, wenn man die digitale und stationäre Welt intelligent verknüpft.



GBC AG: naoo betreibt als Technologiegesellschaft ein digitalgetriebenes Geschäftsmodell. Bitte erläutern Sie uns nochmal kurz den wesentlichen Kern Ihres Geschäftsmodells und im Rahmen dessen auch auf welchen Umsatzerlösquellen dieses basiert?



Karl Fleetwood: naoo ist eine interaktive Plattform, die Menschen über ihre Interessen miteinander verbindet und ihnen durch spielerische Inhalte und personalisierte Anreize einen echten Mehrwert bietet. Unser Geschäftsmodell basiert auf zwei zentralen Säulen:



Programmatic Advertising: Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, Werbeinhalte hochpräzise und interessensbasiert auszuspielen. Die Interaktionsdaten der User ermöglichen eine besonders zielgenaue Aussteuerung von Werbung, was sie für Werbekunden sehr attraktiv macht.

naoo business: Geschäftskunden nutzen unsere Plattform aktiv, um personalisierte Angebote zu erstellen, Kundenbindung aufzubauen und Nutzer direkt in ihre stationären Geschäfte zu bringen.



Uns war es wichtig, diese Erlösquellen frühzeitig zu diversifizieren, noch bevor alle Wachstumsziele der Plattform vollständig erreicht sind. Genau deshalb war die Übernahme von Kingfluencers ein strategisch bedeutender Schritt: Damit sind wir heute ein glaubwürdiger und leistungsfähiger Anbieter für Influencer Marketing, Content Creation, Social Media Management und Performance Marketing - und können Unternehmen entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette begleiten.



GBC AG: naoo verfolgt allgemein eine wachstumsorientierte Unternehmensstrategie, die sowohl organische als auch anorganische Wachstumsfaktoren beinhaltet. Wie ist aktuell der strategische Fokus bzw. die strategische "Stoßrichtung" Ihrer Gesellschaft?



Karl Fleetwood: Wir setzen auf drei Schwerpunkte:



* Ausbau unserer Plattform - sowohl bei Nutzerzahlen als auch bei Funktionen

* Vertiefung der Zusammenarbeit mit Geschäftskunden, insbesondere durch kreative, interaktive Kampagnen. Das Agenturgeschäft soll weiterhin wachsen.

* Stärkung des Ökosystems - mit der Übernahme von Kingfluencers holen wir zusätzliches Know-how und Reichweite an Bord



Dabei bleiben wir fokussiert auf unsere Kernidee: Menschen über geteilte Interessen und motivierende Erlebnisse zusammenzubringen - online wie offline.



GBC AG: Mit der kürzlich bekannt gegebenen Übernahme der Kingfluencers AG haben Sie einen ersten Schritt im Bereich des (avisierten) anorganischen Wachstums unternommen. Was war der strategische Hintergrund dieser Akquisition? Welche konkreten Effekte erwarten Sie hieraus in Bezug auf die künftige Wachstumsdynamik und in welchen Bereichen haben Sie deutliche Synergiepotenziale identifiziert, die im Zuge der geplanten Integration sukzessive gehoben werden sollen?



Karl Fleetwood: Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, die Landschaft der Unternehmen, die in unseren Zielmärkten im DACH-Raum im Social Media und Influencer Marketing aktiv sind, genau zu analysieren. Kingfluencers stand dabei zuoberst auf der Liste, in unserem Heimmarkt Schweiz als absolute Nummer 1 in diesem Bereich und bereits seit 10 Jahren im Markt aktiv.

Kingfluencers bringt uns drei entscheidende Vorteile:



* Zugang zu über 3'000 Creators und einem breiten Kundenportfolio

* Agentur-Know-how, um Brands strategisch auf naoo zu führen

* Skalierbare Inhalte für unsere Plattform



Wir erwarten Synergien insbesondere bei der Kundengewinnung, der Content-Produktion und im Vertrieb. Der naoo-Feed wird durch hochwertigen Influencer-Content aufgewertet - gleichzeitig helfen wir Agenturkunden, direkt auf der Plattform zu performen.



GBC AG: Mit der Kingfluencers-Übernahme hat naoo seine Marktposition deutlich gestärkt und auch sein Ökosystem signifikant erweitert. Was können Anleger und Investoren im aktuellen Geschäftsjahr von Ihrer Technologiegesellschaft erwarten? Welche konkreten Ziele haben Sie sich gesetzt (Ausblick)?



Karl Fleetwood: 2025 ist für naoo ein Jahr des gezielten Ausbaus - sowohl technologisch als auch strukturell. Unsere wichtigsten Vorhaben:

AI-gestützter Ausbau der Plattform: Wir investieren gezielt in künstliche Intelligenz, insbesondere im Bereich Personalisierung und Content-Empfehlungen. Damit möchten wir technologisch den Anschluss an die führenden globalen Plattformen sicherstellen - jedoch mit einem klaren Fokus auf europäische Werte und Datenstandards.



Organisches Wachstum im Agenturgeschäft: Durch Kingfluencers verfügen wir über eine etablierte Agentur mit namhaften Kunden. Diesen Bereich wollen wir weiter ausbauen - mit Fokus auf integrierte Kampagnen, Content-Formate und datenbasiertes Performance Marketing.



Gezielte weitere Zukäufe: Wir prüfen laufend attraktive M&A-Optionen, mit denen wir unsere Nutzerbasis, unsere Kundenstruktur oder unser technologisches Know-how gezielt erweitern können - insbesondere im DACH-Raum, aber perspektivisch auch darüber hinaus.



Unsere Vision bleibt klar: Wir wollen eine Plattform schaffen, die in ihrer Relevanz, ihrem Nutzen und ihrer Nähe zum echten Leben einzigartig ist - und damit nachhaltig Wert für Nutzer, Kunden und Investoren schafft.

GBC AG: Welche langfristige Vision verfolgen Sie mit der strategischen Ausrichtung der naoo AG? Wo sehen Sie Ihre Technologiegesellschaft in drei bis fünf Jahren, insbesondere im Hinblick auf Umfang der Nutzerbasis und regionaler Marktabdeckung?



Karl Fleetwood: Unsere Vision ist klar: Wir wollen die Art und Weise verändern, wie Menschen digitale Inhalte entdecken, erleben und mit ihrer realen Umgebung verknüpfen. In den kommenden Monaten und Jahren werden wir eine Vielzahl neuer Features ausrollen, deren Potenzial sich heute nur erahnen lässt.



Ein besonderer Fokus liegt auf Gamification: naoo wird Social Media-Erlebnisse ermöglichen, die sich deutlich von klassischen Plattformen abheben - interaktiver, spielerischer und belohnend. Gleichzeitig bauen wir unsere AI-Fähigkeiten stark aus, um Inhalte und Erlebnisse noch besser auf die Interessen der Nutzer zuzuschneiden - stets unter Einbezug ihrer unmittelbaren Umgebung. Der Schlüsselbegriff ist dabei Hyperlokalität: naoo denkt lokal, fühlt sich persönlich an und wirkt unmittelbar.

Langfristig sehen wir uns als europäisch geprägte Plattform mit einer breiten, engagierten Nutzerbasis in unseren Zielmärkten Europa und USA. naoo soll nicht die nächste Kopie eines globalen Tech-Giganten sein - sondern ein eigenständiges, relevantes digitales Ökosystem mit echtem Mehrwert für alle Beteiligten.



GBC AG: Herr Fleetwood, vielen Dank für das Gespräch.



