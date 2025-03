Zürich - Adrian Koch tritt am 31. März 2025 aus dem Verwaltungsrat des Schweizer Software-Unternehmens Adnovum zurück. Auf ihn folgen per 1. April 2025 David Brodbeck und Reto Isenegger. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen den Verwaltungsrat und festigt seinen Wachstumskurs in den Kernmärkten. Adrian Koch, seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats des Schweizer Software-Unternehmens Adnovum, tritt am 31. März 2025 aus dem Verwaltungsrat zurück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...