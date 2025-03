Es läuft nicht mehr rund bei der Nvidia-Aktie. Nachdem der Kurs des Chipentwicklers bereits letzte Handelswoche um über -7% nachgab, rutscht er am Montagmorgen im europäischen Handel unter die psychologisch wichtige Marke von 100 €. Wird ein wichtiger Termin am heutigen Tag den Kursrückgang aufhalten können? Was bringt dieses Gipfeltreffen? Man kann mit Fug und Recht von einem Gipfeltreffen sprechen. Nvidia-Chef Huang wird sich heute mit US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...