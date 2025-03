DJ China Airlines finalisiert Airbus-Bestellung von zehn A350-1000

DOW JONES--Die Fluggesellschaft China Airlines hat bei Airbus zehn Maschinen des Flugzeugtyps A350-1000 fest bestellt und damit eine Absichtserklärung vom Dezember umgesetzt. Die neuen A350-1000 werden auf Langstreckenflügen nach Nordamerika und Europa eingesetzt, wie Airbus mitteilt.

China Airlines betreibt bereits eine Flotte von 15 A350-900 auf Langstreckenrouten nach Europa und in die USA sowie auf ausgewählten Flügen zu Zielen in Asien und im pazifischen Raum. Darüber hinaus betreibt sie 15 A321neo und 16 A330 auf Strecken in der Region.

