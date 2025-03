Die EnBW hat einen neuen Schnellladepark in direkter Nähe zur Autobahn A44 in Diemelstadt in Betrieb genommen. Die Kommune gehört zu den nördlichsten Gemeinden Hessens - unweit der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Der Standort verfügt über 16 Schnellladepunkte mit einer Leistung von 400 kW. Mit dem Ladepark in Diemelstadt schafft die EnBW eine HPC-Lademöglichkeit an der Autobahn 44, einer West-Ost-Achse zwischen Kassel und Dortmund, die bis ins Ruhrgebiet ...

