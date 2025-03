Das Fürther Unternehmen Leonhard Kurz will mit dem System von Energynest klimaneutrale Prozesswärme erzeugen und speichern. Der Erdgas-Verbrauch soll damit um mehr als 3,5 Gigawattstunden pro Jahr sinken. Das Unternehmen Leonhard Kurz mit Hauptsitz in Fürth hat sich auf die Veredelung von Oberflächen etwa in der Auto- oder in der Konsumgüterindustrie spezialisiert. Dafür ist viel Prozesswärme nötig, die der Betrieb bislang vor allem aus Erdgas gewinnt. Künftig soll das auch mit Solarstrom geschehen: Leonhard Kurz will an seinem Standort Sulzbach-Rosenberg (Oberpfalz) eine Power-to-Heat-Anlage ...

