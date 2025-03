EUR/USD wackelt um 1,0830, da die Anleger abseits stehen und sich auf Trumps geplante reziproke Zollmaßnahmen konzentrieren, die am Mittwoch veröffentlicht werden - In dieser Woche wird der US-Dollar auch von den US ISM PMI und einer Reihe von beschäftigungsbezogenen Daten beeinflusst, die am Freitag mit den NFP für März enden - Die EU-Kommission ...

