Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Begebung einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 3.828.297,50



31.03.2025

Vorstand und Aufsichtsrat der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) haben heute auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Juni 2022 die Begebung einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 3.828.297,50, eingeteilt in bis zu Stück 1.531.319 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 2,50 beschlossen. Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 23. April 2025 und endet mit Ablauf des 22. April 2028. Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung beträgt 100 % des Nennbetrages und damit EUR 2,50. Jede Teilschuldverschreibung wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 5,0 % p. a. verzinst. Die Aktionäre sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem Bezugsverhältnis von 10:1 für jeweils eine Aktie eine neue Teilschuldverschreibung zu beziehen. Die Möglichkeit eines Mehrbezugs von Teilschuldverschreibungen ist vorgesehen. Die Bezugsfrist läuft vom 04. April 2025 bis 17. April 2025 (jeweils einschließlich), wobei ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 02. April 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Gesellschaft beabsichtigt, am Ende der zweiwöchigen Bezugsfrist alle zuvor aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb anzubieten. Geplant ist, den Emissionserlös aus der Begebung zur Finanzierung von Wachstumsinitiativen sowie laufenden Prozessverbesserungen zu verwenden. Das Bezugsangebot wie auch die Wandelanleihebedingungen sind voraussichtlich ab dem 02. April 2025 auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.yfe.tv im Bereich Investor Relations einsehbar. Your Family Entertainment Aktiengesellschaft

