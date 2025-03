Berlin - Die Bundesregierung will über die konkreten Folgen der angekündigten US-Zölle sowie der Gegenmaßnahmen der EU nicht spekulieren, erwartet aber allgemein spürbare Auswirkungen für die Verbraucher."Grundsätzlich ist die Position der Bundesregierung, dass in diesen Zöllen keinerlei Segen liegt", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Im Gegenteil: Es werde nur Verlierer geben, "weil es eben Preissteigerungen für alle gibt"."Wir setzen auf einen freien und fairen Welthandel und hoffen auch, zu dem Thema mit den USA ins Gespräch zu kommen und viele Dinge rückgängig machen zu können oder weiteres abwenden zu können", so Hoffmann weiter. "Das ist unsere Politik und unsere Überzeugung."