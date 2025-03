EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

IBU-tec und Wanhua Chemical vereinbaren Entwicklungspartnerschaft für Batteriematerialien



31.03.2025 / 12:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





IBU-tec und Wanhua Chemical vereinbaren Entwicklungspartnerschaft für Batteriematerialien Weimar, 31. März 2025 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) und die Wanhua Chemical Group Battery Technology Co., Ltd., (Wanhua Chemical) sind eine Entwicklungspartnerschaft für LFP-Batteriematerialien eingegangen. Ein entsprechendes Joint Development Agreement (JDA) haben hochrangige Vertreter beider Unternehmen unterzeichnet. Ziel ist es, ein LFP-Kathodenmaterial in Europa zu produzieren. Im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft werden in den kommenden Monaten die entsprechenden Prozesse in der Kalzinierung durch IBU-tec an die Spezifikationen des Precursors von Wanhua Chemical angepasst und der Scale-Up in Richtung industrieller Maßstab vorgenommen. Die Entwicklungspartner gehen davon aus, dass im 3. Quartal des laufenden Jahres belastbare Ergebnisse dazu vorliegen, ob die gemeinsame Entwicklung den Marktanforderungen in Europa und Nordamerika gerecht wird. Wenn dies der Fall ist, ergeben sich daraus umfassende Potenziale für die Herstellung eines LFP-Kathodenmaterials in Deutschland, das Teil einer europäischen Wertschöpfungskette im Batteriebereich wäre. Die börsennotierte Wanhua Chemical Group zählt zu den global führenden Chemieunter-nehmen und erwirtschaftete 2024 einem Umsatz von mehr als 26 Milliarden US-Dollar mit über 29.000 Mitarbeitern weltweit. Die Entwicklungspartnerschaft mit Wanhua Chemical berührt nicht den Fortgang der konkreten Gespräche mit weiteren Konzernen über eine weitreichende Zusammenarbeit, die IBU-tec derzeit führt. Ulrich Weitz, Vorstand von IBU-tec und als Chief Product Officer verantwortlich für den Batteriebereich: "Die Entwicklungspartnerschaft mit Wanhua Chemical sehen wir als weiteren Schritt zur Beteiligung von IBU-tec an einer europäischen Wertschöpfungskette im Batteriebereich. Im Erfolgsfall wäre IBU-tec in der Lage, perspektivisch ein europäisches LFP-Kathodenmaterial in Deutschland großvolumig und zu noch attraktiveren Preisen herzustellen. Wir sind stolz, dass ein großer Global Player wie Wanhua Chemical sich in den kommenden Monaten auf diese spannende Entwicklungsreise mit IBU-tec begibt." Carl Hua, Vice President derWanhua Chemical Group: LFP hat eine herausragende Stellung (fast 80 % Marktanteil bei Elektrofahrzeugen in China) und ist fast die einzige kommerziell verfügbare Lösung für die Energiespeicherung. "Batteriematerialien sind ein wichtiger Treiber in der Erfolgsgeschichte von Wanhua Chemical. Wir streben dabei den kontinuierlichen Fortschritt und den Ausbau unserer globalen Marktposition an. Mit IBU-tec haben wir dabei einen hochqualifizierten Entwicklungspartner gefunden, mit dem wir gemeinsam neue Potenziale bei LFP-Kathodenmaterial erschließen wollen. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam in den kommenden Monaten eine positive Materialentwicklung erreichen können, welche auch die Basis für eine weitere enge Zusammenarbeit sein kann." IBU-tec and Wanhua Chemical agree on development partnership for battery materials

Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de



31.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com