© Foto: picture alliance / Rupert Oberhäuser | Rupert Oberhäuser

Norwegens Staatsfonds steigt bei RWE ein, während der Energiekonzern mit einer neuen Strategie aus der jahrelangen Seitwärtsbewegung der Aktie ausbrechen will.Der Energiekonzern RWE verkauft große Anteile an zwei Offshore-Windparks in der Nordsee an den staatlichen norwegischen Pensionsfonds. Für insgesamt 1,4 Milliarden Euro erwirbt Norges Bank Investment Management (NBIM) 49 Prozent an den Projekten Nordseecluster (1,6 Gigawatt) und Thor (1,1 Gigawatt). RWE setzt auf Partnerschaft mit Norwegens Staatsfonds Das Nordseecluster mit einer Gesamtleistung von 1,6 Gigawatt entsteht 50 Kilometer nördlich der Insel Juist und soll in zwei Phasen bis 2029 ans Netz gehen. Das dänische Thor-Projekt, …