MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Norma Group nach endgültigen Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Automobilzulieferer und Verbindungstechnikspezialist habe schon vorab wichtige operative Eckdaten sowie einen enttäuschenden Ausblick auf 2025 bekannt gegeben, betonte Analyst Peter Rothenaicher in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Dazu entspreche der nun veröffentlichte Dividendenvorschlag den Erwartungen. Wegen des schwierigen Geschäftsumfelds halte er an seiner Einschätzung der Aktie trotz des höheren inneren Werts angesichts der Verkaufspläne für das Wassermanagement fest./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 08:28 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1H8BV3