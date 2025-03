Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montagmittag nach einem bereits schwachen Start weiter in den roten Bereich abgerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.065 Punkten berechnet, 1,8 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. Entgegen dem Trend rangierte nur die Deutsche Telekom leicht im Plus. Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Siemens Energy, BASF und Continental."Der Verkaufsdruck auf den Dax 40 bleibt zum Wochenstart weiterhin hoch", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Im deutschen Gesamtmarkt zeigten sich von den Dax-40-Unternehmen 39 in der Verlustzone. "Der Handelsprotektionismus der USA stellt derzeit ein enormes konjunkturelles Risiko für die EWU dar", so Lipkow.Auch die USA kämen nicht ungeschoren davon und könnten noch in diesem Jahr in eine Rezession abtauchen. "Das wiederum könnte die Zinssenkungsphantasie in den USA wieder anheizen, da dieser auf eine expansivere Geld- und Zinsmarktpolitik umschwenken könnte", so der Marktanalyst.