Drägerwerk (Dräger) hat die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und starke Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen gemeldet. Der Auftragseingang stieg währungsbereinigt um 3,4% auf 3,38?Mrd.?EUR und lag damit leicht über dem Vorjahreswert. Der Umsatz blieb mit 3,37?Mrd.?EUR weitgehend stabil - nominal ein Rückgang von 0,1%, währungsbereinigt jedoch ein Anstieg um 0,5?%. Das EBIT stieg im Jahresvergleich um 16,6% auf 194?Mio.?EUR, begünstigt durch positive Sondereffekte. Bereinigt um diese Einmaleffekte wuchs das EBIT um 3,4% auf 172?Mio.?EUR, was einer Marge von 5,1% entspricht. Die Sparte Sicherheitstechnik entwickelte sich stark mit einem Auftragseingang plus 6,4%, während sich der Bereich Medizintechnik trotz Herausforderungen in China leicht erholte. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Dräger ein moderates Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 1-5% und einer EBIT-Marge zwischen 3,5% und 6,5%. Das Unternehmen bleibt auf Profitabilitätssteigerung fokussiert, mit dem Ziel, bis 2030 eine EBIT-Marge von 10% zu erreichen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung und heben das Kursziel von 69,00?EUR auf 72,00?EUR an. Mehr Einblicke vom Unternehmen gibt es beim Roundtable am 8. April mit dem Leiter Treasury & IR, Thomas Fischler: https://research-hub.de/events/registration/2025-04-08-12-30/DRW3-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Draegerwerk%20AG%20&%20Co.%20KGaA