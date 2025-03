Friedrich Vorwerk Group (FVG) hat die Ergebnisse für das 4. Quartal 2024 bekannt gegeben, die leicht über den vorläufigen Zahlen lagen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 62,1?% auf 159?Mio.?EUR, während das EBITDA auf 31?Mio.?EUR anstieg - nahezu eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 19,3?%. Für das Gesamtjahr 2024 kehrte FVG erfolgreich auf einen profitablen Wachstumskurs zurück: Der Umsatz stieg um 33,5?% auf 498,4?Mio.?EUR, hauptsächlich getrieben vom Segment Elektrizität. Das EBITDA erhöhte sich auf 80,5?Mio.?EUR, was einer Marge von 16,2?% entspricht. Der Auftragsbestand wuchs im Jahresvergleich um 18,7?% auf 1,19?Mrd.?EUR, was auf eine positive Perspektive hindeutet. Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein anhaltendes Wachstum mit einem prognostizierten Umsatz von 540-570?Mio.?EUR und einer EBITDA-Marge von 16-17?%. Infolgedessen haben die Analysten ihre Schätzungen auf das obere Ende der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben und auch ihre Erwartungen für die Folgejahre erhöht. Das Kursziel wurde von 38,00?EUR auf 45,00?EUR angehoben. Angesichts des 100%igen Kursanstiegs der Aktie in diesem Jahr und bestehender Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Kapazitäten schnell im Einklang mit dem Auftragseingang zu skalieren, haben die Analysten ihre Bewertung jedoch auf HALTEN herabgestuft. Die vollständige Analyse ist verfügbar unter https://www.research-hub.de/companies/Friedrich%20Vorwerk%20Group%20SE