Wacker Neuson meldet düstere Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024. Volle Händlerläger führten zu niedrigeren Auftragseingängen und einem Umsatzrückgang, der sich insbesondere in der zweiten Jahreshälfte zeigte. Bekanntlich blickt die Börse in die Zukunft und da könnte es, mit Blick auf den Kurs, nicht mehr ganz so trübe aussehen.

