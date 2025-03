Unterföhring (ots) -- FC Chelsea - Tottenham Hotspur am Donnerstag ab 20:30 Uhr mit FC St. Pauli Kapitän Jackson Irvine als Kommentator auf Sky Sport Mix- Irvine: "Verfolge die Premier League seit meiner Kindheit - das wird ein ganz großer Moment für mich"- Jonas Friedrich kommentiert gemeinsam mit Sky Experte Rene Adler die Partie auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD- Merseyside Derby zwischen Liverpool und Everton am Mittwoch ab 20:50 Uhr- Die Konferenz und das Manchester Derby am Sonntag- Von Dienstag bis Montag überträgt Sky Sport 19 Partien der Spieltage 30 & 31 live- Fans können den gesamten Fußball von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/)Unterföhring, 31. März 2025 - In der Premier League steht eine englische Woche voller Highlights bevor. Den Auftakt zu den Fußballfesttagen bildet am Dienstagabend unter anderem das London-Derby zwischen dem FC Arsenal und dem FC Fulham, ehe tags darauf das traditionsreiche Merseyside Derby zwischen Tabellenführer Liverpool und dem FC Everton folgt - Toni Tomic berichtet live aus Anfield. Am Donnerstag geht dann ein Kindheitstraum für einen aktuellen Bundesliga-Profi in Erfüllung.Irvine: "Habe den Traum, einmal ein Premier League Spiel zu kommentieren"Wenn am Donnerstagabend im "Match of the Week" der FC Chelsea auf Tottenham Hotspur trifft, können Sky Zuschauer eine besondere Zusatzoption wählen: Auf Sky Sport Mix wird der aktuelle Spielführer des FC St. Pauli Jackson Irvine das Match eigenständig kommentieren.Für den australischen Fußballer des Jahres 2024, der zuletzt auch gegen China sein Nationalteam als Kapitän auf den Platz führte, ist dieser Einsatz etwas ganz Besonderes. "Natürlich habe ich Träume" erzählt Irvine. "Ich möchte mit St. Pauli die Klasse halten, mit Australien bei der Weltmeisterschaft dabei sein und einmal ein Premier League Spiel kommentieren", so die 32-jährige Stilikone. Derzeit scheinen jene Träume keineswegs unerreichbar - und einer geht bereits am Donnerstagabend definitiv in Erfüllung, wenn Irvine, der seit jeher die Premier League schaut, das Spielgeschehen an der Stamford Bridge am Mikrofon begleiten wird. "Ich verfolge die Premier League seit meiner Kindheit, das wird ein ganz großer Moment für mich am Donnerstag".Auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD kommentieren Jonas Friedrich und Sky Experte Rene Adler, die ab 20:30 Uhr auf die Begegnung einstimmen.Insgesamt überträgt Sky Sport von Dienstag bis Montag 19 Partien der Spieltage 30 und 31 live, u. a. mit einer 3er-Konferenz sowie dem Manchester Derby aus Old Trafford am Sonntag, zu dem Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer gemeinsam mit den Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein begrüßt. Den Abschluss bilden am Montagabend Leicester City und Newcastle United.Fußball mit Sky Stream live erlebenAlle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets bzw. des Sky Sport Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Der 30. & 31. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:Dienstag:20:35 Uhr: FC Arsenal - FC Fulham live auf Sky Sport Premier League20:35 Uhr: Wolverhampton Wanderers - West Ham United live auf Sky Sport 220:50 Uhr: Nottingham Forest - Manchester United live auf Sky Sport 1Mittwoch:20:35 Uhr: Manchester City - Leicester live auf Sky Sport 120:35 Uhr: Newcastle United - FC Brentford live auf Sky Sport 220:35 Uhr: Brighton & Hove Albion - Aston Villa live auf Sky Sport 320:35 Uhr: FC Southampton - Crystal Palace live auf Sky Sport 420:35 Uhr: AFC Bournemouth - Ipswich Town live auf Sky Sport 520:50 Uhr: FC Liverpool - FC Everton live auf Sky Sport Premier LeagueDonnerstag:20:30 Uhr: "Match of the Week" FC Chelsea - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD - "Irvine Takeover" auf Sky Sport Mix23:00 Uhr: "What a Strike! Highlight-Show", 30. Spieltag live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Mix und Sky Sport UHDSamstag:13:20 Uhr: FC Everton - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: Ipswich Town - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Mix15:50 Uhr: Crystal Palace - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League18:20 Uhr: Aston Villa - Nottingham Forest live auf Sky Sport Premier LeagueSonntag:14:50 Uhr: FC Fulham - FC Liverpool live auf Sky Sport Mix und Sky Sport UHD14:50 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Southampton live auf Sky Sport 514:50 Uhr: FC Brentford - FC Chelsea live auf Sky Sport 714:50 Uhr: Sonntags-Konferenz auf Sky Sport Premier League17:00 Uhr: "Match of the Week" Manchester United - Manchester City live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD19:30 Uhr: "What a Strike! Highlight-Show", 31. Spieltag, live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHDMontag:16:00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" live auf Sky Sport Premier League19:30 Uhr: "Monday Night Football" live auf Sky Sport Premier League20:50 Uhr: Leicester City - Newcastle United live auf Sky Sport Premier League Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschland