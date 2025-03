© Foto: Patrick Pleul/dpa

Elon Musk macht Tesla zum Symbol der Spaltung. Die Aktie verliert massiv - und selbst treue Kunden wenden sich ab. Am Mittwoch entscheidet sich, wie tief es noch geht.Der 29. März wurde von Aktivisten weltweit zum "Tesla Takedown"-Tag erklärt - ein Protesttag gegen Elon Musk und seine wachsende politische Rolle. Im Zentrum steht seine Funktion als Chef von Trumps neuem "Ministerium für Regierungseffizienz" (DOGE). Musk ist für radikale Kürzungen bekannt - viele davon sind juristisch umstritten. Tesla wird damit zunehmend zum Symbol politischer Spaltung. "Das Letzte, was man will, egal ob man rot, blau oder lila ist, ist, dass Tesla zu einem politischen Symbol wird", warnte bereits …