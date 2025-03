Gleich zu Beginn der neuen Handelswoche brechen sich Angst und Sorgen der Anleger Bahn.Man kann der neuen Handelswoche in vielerlei Hinsicht richtungsweisenden Charakter zubilligen. An den Aktienmärkten ist die Kaufstimmung vergangener Monate verflogen. Vor allem Technologiewerte leiden in der aktuellen Phase. Ganz anders sieht es aktuell bei Gold aus. Der Goldpreis macht in der neuen Handelswoche da weiter, wo er in der alten aufgehört ...

