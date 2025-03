Nach einem recht volatilen Jahresstart ist die Aktie von ASML im Februar zunächst wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser geraten. In der ersten Märzhälfte rückte dann sogar die 750-Euro-Marke wieder in Sichtweite. In den vergangenen vier Handelstagen drehte das Bild jedoch deutlich. Mittlerweile droht sogar ein massives Verkaufssignal.

Den vollständigen Artikel lesen ...