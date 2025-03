LTIMindtree wird neue branchenspezifische Lösungen entwickeln, um die breite Einführung von GenAI voranzutreiben

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute die Erweiterung seiner globalen strategischen Partnerschaft mit Google Cloud bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird LTIMindtree Angebote nutzen, die auf Google Cloud-Technologie basieren und Agentic AI verwenden, um das Unternehmenswachstum zu fördern und die Cloud-Landschaft für Kunden weltweit neu zu definieren. Mithilfe von Gemini-Modellen und anderen innovativen Google Cloud-Technologien wird LTIMindtree gemeinsam branchenspezifische Lösungen entwickeln, um eine breite Einführung von GenAI voranzutreiben.

Durch diese Zusammenarbeit möchte LTIMindtree einen grünen Korridor für die Lösungsentwicklung schaffen, mit Marktentwicklungsinitiativen, Markteinführungsstrategien und umfassenden Schulungen für seine Belegschaft. Diese Zusammenarbeit wird es LTIMindtree auch ermöglichen, innovative Machbarkeitsstudien und Pilotprojekte zu entwerfen, die auf spezifische Anwendungsfälle der Kunden zugeschnitten sind. Darüber hinaus wird die Allianz LTIMindtree in die Lage versetzen, marktführende Lösungen bereitzustellen, die Unternehmen dabei helfen, die Rendite ihrer Cloud-Investitionen zu maximieren und gleichzeitig ihre Infrastruktur und ihren Datenbestand zu modernisieren.

Im Rahmen dieser strategischen Zusammenarbeit wird LTIMindtree sein tiefgreifendes Fachwissen in Kombination mit den fortschrittlichen KI-Plattformen von Google Cloud wie Vertex AI nutzen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die auf die Branchen BFSI, Fertigung, Hightech, Medien und Unterhaltung, Einzelhandel und Konsumgüter zugeschnitten sind. Es wird die Einführung neuer KI-gestützter Technologien beschleunigen und einzigartige Wertversprechen für Kunden schaffen, da diese frühzeitig Zugang zu den neuen Angeboten erhalten. Die Zusammenarbeit wird auch zu einer schnellen Bereitstellung von Dienstleistungen und umfassendem Support für Kunden führen und so die allgemeine Kundenzufriedenheit erhöhen. Darüber hinaus wird LTIMindtree Zugang zu zusätzlichen Ressourcen von Google Cloud haben, um neue Lösungen zu entwickeln, was zu einer schnelleren Markteinführung führt.

Nachiket Deshpande, Präsident Global AI Services, Strategic Deals, Partnerships and Whole Time Director bei LTIMindtree sagte: "Unsere Partnerschaft mit Google Cloud ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg zu Innovation und Wachstum. Durch die Bündelung unserer Stärken sind wir in der Lage, unseren Kunden einen beispiellosen Mehrwert zu bieten und transformative Veränderungen im Cloud-Ökosystem voranzutreiben."

"Generative KI hat das Potenzial, die Effizienz von Unternehmen zu steigern und die Arbeitsweise von Organisationen zu verändern", so Kevin Ichhpurani, Präsident der Global Partner Organization von Google Cloud. "Mit der Expertise von LTIMindtree und der führenden KI-Technologie von Google Cloud können Kunden leistungsstarke Lösungen einsetzen, die branchenspezifische Herausforderungen lösen und die Unternehmensleistung erheblich verbessern."

LTIMindtree wird ein engagiertes Team aus talentierten Fachleuten mit fundiertem Fachwissen in einer breiten Palette von Google Cloud-Technologien und -Diensten zusammenstellen, um diese Allianz zu unterstützen. Das langfristige Ziel der Partnerschaft besteht darin, eine nahtlose Implementierung von Google Cloud-Produkten und -Lösungen für Kunden sicherzustellen und ihnen dabei zu helfen, einen konsistenten Mehrwert und Wachstum daraus zu erzielen.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und Digitalisierungsunternehmen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, Geschäftsmodelle neu zu definieren, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Fach- und Technologie-Know-how ein, um in einer konvergierenden Welt eine überlegene Differenzierung im Wettbewerb, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit über 86.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 40 Ländern löst LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen und sorgt für eine Transformation im großen Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

