LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein in der Technologieberatung und in digitalen Lösungen global tätiges Unternehmen, kündigte heute eine strategische Übereinkunft mit einem Marktführer der weltweiten Agrarwirtschaft an. Mit einem Schätzwert von 450 Millionen Dollar und sieben Jahren Laufzeit handelt es sich um die Abmachung des bisher größten Volumens in der Firmengeschichte von LTIMindtree.

Als Teil dieser Geschäftsvereinbarung wird LTIMindtree ein KI-getriebenes Betriebsmodell einführen, das Anwendungen verwaltet, Infrastrukturen unterstützt und Dienstleistungen der Cybersicherheit erbringt. Diese umfassende und zukunftssichere Suite von IT-Leistungen gründet sich auf Plattformen wie SAP S/4HANA, ServiceNow, Microsoft Azure und auf firmeneigene KI-Frameworks. Sie soll die betriebliche Effizienz und die Skalierbarkeit des Kundenunternehmens verbessern und sein globales Wachstum fördern.

"Diese umfangreiche Vereinbarung ist für uns ein wichtiger Meilenstein, denn wir vollziehen den Übergang zu einem KI-getriebenen Geschäftsmodell, das zu einer höheren Produktivität unserer Kunden beitragen soll," sagte Venu Lambu, der (designierte) Firmenchef und Vollzeitdirektor von LTIMindtree. "Wir sind stolz darauf, vertrauenswürdiger Partner eines weltweit hochgeschätzten Agrarunternehmens zu sein."

"Der Gewinn dieser bedeutenden Geschäftsausschreibung unterstreicht unsere Stärke im Erstellen innovativer Lösungen, aber auch in der exzellenten Projektausführung," sagte Nachiket Deshpande, Präsident der Globalen KI-Dienste und strategischen Geschäfte bei LTIMindtree.

Samir Gosavi, Chief Business Officer für Einzelhandel und Verbrauchsgüter bei LTIMindtree, fügte hinzu: "Auch für unsere Tätigkeit im Kundendienst ist dieser Erfolg ein großer Durchbruch. In einer Branche, die sich schnell weiterentwickelt, wird sich unser KI-Betriebsmodell messbar günstig auf die Geschäftstätigkeit auswirken."

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen der Technologieberatung und digitalen Lösungen. Branchenübergreifend ermöglicht es seinen Kundenunternehmen das Erdenken und Entwerfen neuer Geschäftsmodelle und die Nutzung digitaler Technologien, um die Innovation zu beschleunigen und das Wachstum zu maximieren. Als Partner von über 700 Kunden beim digitalen Wandel bringt LTIMindtree umfangreiche technologische Sachkenntnis mit. Damit können sich die Kundenfirmen überlegen von der Konkurrenz abheben und die Erlebnisse ihrer Kunden und die Geschäftsergebnisse in einer konvergierenden Welt vorantreiben. Mit über 84 000 talentierten Fachkräften in über 40 Ländern löst LTIMindtree, ein Unternehmen der Larsen Toubro-Gruppe, auch komplexeste geschäftliche Herausforderungen und bietet einen skalengerechten Übergang. Mehr Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

