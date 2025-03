Erfolgsverwöhnte Amazon-Aktionäre brauchen derzeit Geduld: Die Aktie steckt in einer schwierigen charttechnischen Phase. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von 13 Prozent zu Buche. An dieser Marke dürfte sich nun entscheiden, ob die Aktie einen Boden findet oder weitere Kursverluste drohen.Im schwachen Marktumfeld für Tech-Aktien gehört Amazon am Montag zu den schwächsten Werten im Dow Jones. Die Talfahrt der vergangenen Wochen setzt sich damit fort, mittlerweile hat die Aktie seit dem Rekordhoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...