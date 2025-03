In Niedersachsen löste ein Batteriespeicher einen Brand in einem Wohnhaus aus. Ein Balkonspeicher mit Lithium-Eisenphosphat fing aus bislang ungeklärter Ursache an zu brennen. Ein Batteriespeicher löste einen Brand in einem Familienhaus im niedersächsischen Neuenhaus aus. Das meldete die örtliche Freiwillige Feuerwehr. Der Brand soll sich den Angaben zufolge am vergangenen Dienstag ereignet haben. Zur genauen Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Eine Nachbarin bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte die Einsatzkräfte. Diese konnten den Brand innerhalb von zwei Stunden unter Kontrolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...