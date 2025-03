DJ Siemens baut in Kanada F&E-Zentrum für KI-Technologien zur Batteriefertigung

DOW JONES--Siemens baut in Kanada ein globales Forschungs- und Entwicklungszentrum für KI-Fertigungstechnologien für die Batterieproduktion auf. Über einen Zeitraum von fünf Jahren sollen am Hauptsitz von Siemens Kanada in Oakville bei Toronto 97 Millionen Euro investiert werden, wie der Technologiekonzern mitteilte. Siemens zielt den Angaben zufolge mit seiner Forschung auf eine höhere, gleichbleibende Qualität in der Batterieproduktion, höhere Produktivität, weniger Ausschuss sowie ein verbessertes Recycling- und Kreislaufsystem.

Die Investition wird von der kanadischen Regierung und der Regierung der Provinz Ontario unterstützt.

March 31, 2025 08:58 ET (12:58 GMT)

