Anleihepreise steigen, US-Aktien stürzen ab und Gold erreicht ein neues Allzeithoch vor Trumps Zöllen. - US-Präsident Trump bestätigte am Sonntag auf Airforce One, dass alle Länder betroffen sein werden. - Der US-Dollar-Index handelt stabil um 104,10, ohne Zuflüsse in sichere Häfen für den Greenback. - Der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung ...

