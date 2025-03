Der Orthopädiespezialist Zimmer Biomet zahlt Ende März 2025 eine Dividende von 0,24 USD je Aktie aus und bestätigt damit seine Position als verlässlicher Dividendenzahler.

Zimmer Biomet Holdings, ein führender Hersteller von Medizintechnik mit Fokus auf Orthopädie, hat für Ende März 2025 eine Dividendenzahlung angekündigt. Wie aus der jüngsten Dividendenbekanntmachung hervorgeht, erhalten Aktionäre eine Ausschüttung von 0,24 US-Dollar je Aktie, was einer Umrechnung von etwa 0,2216 Euro entspricht. Das Unternehmen mit der ISIN US98956P1021 reiht sich damit in die Liste zahlreicher Konzerne ein, die zum Monatsende Dividenden an ihre Anteilseigner ausschütten werden. Die Ankündigung erfolgt in einem wirtschaftlichen Umfeld, das von verschiedenen Herausforderungen geprägt ist, darunter Inflationssorgen und geopolitische Spannungen. Dennoch zeigt sich die Dividendenzahlung von Zimmer Biomet relativ stabil, was auf eine solide Geschäftsentwicklung hindeutet. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Dividendenzahler etabliert und bleibt dieser Strategie treu, was für langfristig orientierte Anleger ein wichtiges Kriterium darstellen dürfte.

Einordnung im Branchenvergleich

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor wie etwa Stryker Corporation, die eine Dividende von 0,84 US-Dollar (umgerechnet 0,7759 Euro) ausschütten wird, fällt die Dividende von Zimmer Biomet zwar niedriger aus. Dennoch liegt sie im mittleren Bereich der aktuellen Ankündigungen und über dem Niveau vieler anderer Unternehmen. In der Gesamtschau der Dividendenbekanntmachungen für Ende März positioniert sich Zimmer Biomet damit in einem soliden Mittelfeld. Während einige Konzerne wie Essex Property Trust mit 2,57 US-Dollar oder Deere & Company mit 1,62 US-Dollar deutlich höhere Ausschüttungen vornehmen, bietet Zimmer Biomet dennoch eine attraktive Dividendenrendite für Anleger, die nach stabilen Einkommensquellen im Gesundheitssektor suchen.

