Die deutsche Autobranche ist noch immer am Schwächeln, was sich natürlich auch bei Volkswagen bemerkbar macht. Dort laufen einige Werke schon seit Längerem weit unterhalb ihrer Kapazitätsgrenzen. In Osnabrück wird momentan nur noch ein einziges Modell gefertigt, und das nach bisherigen Plänen auch nur noch bis zum Jahr 2027.

Den vollständigen Artikel lesen ...