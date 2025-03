Am 1. April 2000 trat das EEG in Kraft. Wir haben mit Installateuren gesprochen, die damals schon dabei waren. Heute: Gerhard Weiße von Solar-Partner Süd baut seit 1979 Solaranlagen. Das EEG hat sein Unternehmen auf eine neue Stufe gehoben und viel Flexibilität gefordert. von Ina Röpcke An seine erste Photovoltaik-Anlage erinnert sich Gerhard Weiße, Geschäftsführer der Solar-Partner Süd GmbH im Chiemgau, noch gut. 1996 sponsorte ein Verein der Biogärtnerei Horizont in Trostberg eine Anlage mit 1,1 Kilowatt Leistung. Die hat ungefähr 11. 000 DM gekostet, erinnert sich der heute 66-Jährige, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...