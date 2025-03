NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 67 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen des Werbedienstleisters senkte Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2025 und 2026. Auf kurze Sicht begrenze ein etwaiger Verkauf der Beteiligung Assam Beauty das Abwärtspotenzial für die Aktien von Ströer./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2025 / 14:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007493991