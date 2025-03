Bystronic AG / Schlagwort(e): Personalie

31.03.2025 / 19:15 CET/CEST

Zürich, 31. März 2025 - Bystronic gibt bekannt, dass Beat Neukom im gegenseitigen Einvernehmen von seiner Rolle als Chief Financial Officer zurücktritt und das Unternehmen am 17. April verlassen wird. Beat Neukom hat diese Position seit 2021 inne. Der Verwaltungsrat und CEO Domenico Iacovelli danken Beat Neukom für seinen Einsatz und seine Verdienste, insbesondere während der Restrukturierung und Reorganisation von Bystronic.



Die Suche nach einem Nachfolger wurde bereits eingeleitet. Domenico Iacovelli wird die Rolle des Group CFO ad interim übernehmen.



Bei Rückfragen:



Michael Präger

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com

