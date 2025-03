Milliardenschwere Fusion im US-Immobilienmarkt schafft einen dominanten Akteur mit 10 Millionen Kunden und verspricht Synergieeffekte von 500 Millionen Dollar.

Die Aktien von MR Cooper verzeichneten einen beeindruckenden Anstieg von mehr als 18% im morgendlichen Handel, nachdem Rocket Companies am Montag die Übernahme des Hypothekendienstleisters für 9,4 Milliarden Dollar bekannt gab. Diese bedeutende Transaktion im US-Immobiliensektor spiegelt die aktuellen Marktbedingungen wider, bei denen ein verbessertes Immobilienangebot und rückläufige langfristige Anleiherenditen potenzielle Käufer nach Jahren des Kampfes mit hohen Zinssätzen und Preisen wieder in den Wohnungsmarkt zurückbringen. Rocket Companies bietet 11 seiner Aktien für jede gehaltene MR Cooper-Stammaktie an, was einem Preis von 143,33 Dollar pro Aktie entspricht - ein Aufschlag von etwa 37% gegenüber dem letzten Schlusskurs. Diese Transaktion folgt auf Rockets frühere Ankündigung Anfang März, die Immobilienplattform Redfin in einem reinen Aktiengeschäft für 1,75 Milliarden Dollar zu übernehmen. Der Zusammenschluss wird Rocket fast 7 Millionen Kunden hinzufügen, das Kreditvolumen erhöhen und mehr wiederkehrende Einnahmen generieren, während gleichzeitig die Kundenakquisitionskosten gesenkt werden.

Strategische Vorteile der Fusion

Die strategische Übernahme von MR Cooper wird voraussichtlich zusätzliche 100 Millionen Dollar an Vorsteuereinnahmen generieren und könnte durch die Straffung der Betriebsabläufe, Unternehmensausgaben und Technologieinvestitionen 400 Millionen Dollar einsparen. Nach Abschluss der Transaktion, die für das vierte Quartal erwartet wird, soll MR Cooper-CEO die Führung von Rocket Mortgage übernehmen, dem Flaggschiffgeschäft des Unternehmens. Durch den Zusammenschluss entsteht ein bedeutender Akteur im Bereich der Hypothekenverwaltung mit einem Kreditportfolio von 2,1 Billionen Dollar, das fast 10 Millionen Kunden umfasst - was etwa jeder sechsten Hypothek in Amerika entspricht. Die Kombination von Rockets KI-gestützter Plattform mit der fortschrittlichen Servicing-Plattform von MR Cooper zielt darauf ab, die Hypothekenrückgewinnung zu verbessern und das Kauferlebnis für Immobilienkäufer zu optimieren. Die Führungsebene von Rocket Companies prognostiziert, dass die Transaktion unmittelbar nach dem Abschluss des Deals das bereinigte Ergebnis je Aktie steigern wird. Diese strategische Bewegung soll Wachstumschancen in allen Zinsmarktumgebungen fördern und für Stabilität sorgen.

