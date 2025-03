VINE-Kurs-Prognose: TikTok-Bann und Elon Musks Launch beflügeln

Die meisten wichtigen Kryptowährungen haben in der letzten Zeit entweder höhere Verluste erlitten oder bestenfalls eine Seitwärtsphase hingelegt. Ganz anders war dies bei dem Memecoin Vine der Fall, welcher von den Katalysatoren eines TikTok-Banns und eines Launches von Elon Musk in die Höhe getrieben wurde. Was es damit genau auf sich hat und wie weit der Coin noch steigen könnte, erfahren Sie nun in der VINE-Kurs-Prognose.

TikTok-Bann hat Fantasie der VINE-Memecoin-Investoren angetrieben

Aufgrund von Fragen der nationalen Sicherheit hat die US-Regierung einen Verkauf der von mehr als 150 Mio. Amerikanern und somit fast der Hälfte der Bevölkerung monatlich verwendeten Social-Media-Plattform TikTok gefordert.

Damit schließt sich das Land anderen Vorreitern wie Indien an, welches TikTok schon im Jahr 2020 verboten hat. Ähnliches geschah in Nepal, Australien und Albanien, wobei einige Verbote nur temporär oder auf bestimmte Zielgruppen beschränkt waren.

Begründet wurde dieser Schritt mit Sicherheitsbedenken aufgrund einer Einflussnahme durch dem laut Berichten der chinesischen Regierung nahestehenden Mutterkonzern ByteDance, welcher die öffentliche Meinung in den USA beeinflussen könnte.

Angeblich wurden Beweise gefunden, dass der Algorithmus von TikTok die Republikaner bevorzugt hätte. Obwohl diese jetzt an der Macht sind, sollen dennoch jetzt konkrete Schritte gegen die Plattform eingeleitet werden.

JUST IN: US President Trump says he's open to cutting tariffs on China in exchange for a TikTok deal. pic.twitter.com/Z30nvvjram - BRICS News (@BRICSinfo) March 31, 2025

So wird gefordert, dass es bis spätestens zum 5. April zu einem Verkauf des US-Geschäfts von TikTok oder ansonsten zu einem Verbot kommt. Dies könnte jedoch auch Oracle, Apple, Google und andere in die rechtliche Verantwortung ziehen.

Schon jetzt haben einige nicht mit China im Zusammenhang stehende Investoren wie Susquehanna International Group und General Atlantic ihr Interesse bekundet. Zwar wurde noch keine Einigung gefunden, jedoch zeigt man sich zumindest von Seiten der USA mit möglichen Zollsenkungen gegenüber China gesprächsbereit.

Dennoch haben die Trader von Attention-Memecoins nach dem nächsten Narrativ und Hoffnungsschimmer gesucht, welchen sie auf dem Krypto-Markt in die Höhe treiben können. So spielen einige nun mit der Fantasie, dass TikTok gebannt und möglicherweise durch Musks Relaunch von Vine ersetzt wird.

Elon Musk zieht Wiederbelebung von Vine in Erwägung

Bring back Vine? - Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2024

Im April des Jahres 2024 hat der berühmte und viel beachtete Unternehmer sowie Krypto-Unterstützer Elon Musk auf X eine Umfrage durchgeführt, ob er Vine wieder zurückbringen soll.

An dieser haben sich mehr als 2,26 Mio. Personen beteiligt, welche zu 69,6 % und somit mit einer Zweidrittelmehrheit für "Ja" gestimmt haben. Wenige Monate später, im Januar 2025, hat der ursprüngliche Entwickler der Vine-App einen gleichnamigen Memecoin mit dem Ticker $VINE erstellt.

Laut einem Beitrag des in der Krypto-Community viel beachteten Profils von WatcherGuru soll Musk zuletzt sogar geäußert haben, dass er sich damit beschäftigt, Vine wieder zurückzubringen. Möglicherweise wurde er dabei von dem FOMO einiger Memecoin-Spekulanten angesteckt, welches diese in den sozialen Medien wie vor allem X verbreiten.

VINE-Kurs im Vergleich zu führenden Coins | Quelle: Tradingview

Der VINE-Coin konnte daher seit seinem Start am 23. Januar bis zu seinem Allzeithoch am 26. Januar von 0,00008505 USD bis auf 0,4823 USD um bis zu 566.950 % steigen. Derzeit notiert er mit einem Kurs von 0,04723 USD hingegen noch 55.439 % im Plus.

Bemerkenswert ist die starke Entwicklung im Vergleich zum Rest des Krypto-Marktes, da der Coin seit dem 28. März um 80,67 % an Wert gewinnen konnte, wobei es zeitweise sogar 112,47 % waren.

Trotz der Dringlichkeit des Themas, erwarten die Nutzer der InfoFi-Wettplattform Polymarket nur zu 25 % einen Relaunch der Vine-App vor Juli. Dennoch hat sich dieser Wert in der vergangenen drei Tagen, von 16 % ausgehend, deutlich verbessert. Zeitweise konnten hier sogar Werte jenseits der 58 % gesehen werden.

Vine-Umfrage | Quelle: Polymarket

Selbst im Falle eines Vine-Relaunches dürfte der nicht in einem direkten Zusammenhang zu dieser stehende Attention-Memecoin vermutlich nur für sehr kurze Zeit und immer wieder vereinzelt darauf reagieren.

Derzeit wird der Coin mit 48,57 Mio. USD bewertet und konnte schon bis zu 414,02 Mio. USD erreichen. Eine Bewertung von mehr als 1 Mrd. USD halten wir vor allem im aktuellen Marktumfeld mittelfristig für unwahrscheinlich. Sollte das alte Hoch nochmal angelaufen werden, würde dies einem Kursplus von 752,6 % bis maximal 1.959 % entsprechen.

