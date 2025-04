Der Motion-Control-Spezialist präsentiert am 4. Juni seine STAR 2030 Strategie und Destaco-Integration, während die Aktie einen dramatischen Wertverlust verzeichnet

Die Stabilus SE verzeichnete am Montag einen Schlusskurs von 24,85 Euro. Die Aktie befindet sich damit auf einem besorgniserregenden Abwärtstrend und hat allein in der vergangenen Woche über 16 Prozent an Wert verloren. Mit einem Rückgang von fast 58 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate erreichte das Papier sein 52-Wochen-Tief, was einem Abstand von knapp 60 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 61,30 Euro entspricht.

Für den 4. Juni 2025 hat Stabilus zum Capital Markets Day nach Koblenz eingeladen. Bei dieser Veranstaltung will das Unternehmen Investoren und Analysten über strategische Initiativen informieren, darunter die Integration von Destaco und die Fortschritte der Unternehmensstrategie STAR 2030. Diese Präsentation könnte angesichts der aktuellen Kursschwäche besondere Bedeutung erlangen.

Unternehmensführung und Dividendenbeschluss

Im Januar 2025 fasste die Hauptversammlung wichtige Beschlüsse für die zukünftige Unternehmensausrichtung. Die Aktionäre stimmten einer Dividende von 1,15 Euro je Aktie zu und wählten Kai-Uwe Knickmann als neues Mitglied in den Aufsichtsrat. Diese personelle Verstärkung könnte neue Impulse für die strategische Entwicklung des Motion-Control-Spezialisten bringen.

Analysten bleiben trotz Kursverlusten optimistisch

Trotz der erheblichen Kursverluste - die Aktie liegt mehr als 30 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt - halten einige Marktbeobachter an positiven Einschätzungen fest. Analysten von Warburg Research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 58 Euro, was auf erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet. Diese Bewertung stützt sich auf die fundamentalen Geschäftsaussichten des Unternehmens im Industriesektor.

Ob Stabilus dieses Potenzial realisieren kann, dürfte maßgeblich von den Fortschritten bei der Integration von Zukäufen und der erfolgreichen Umsetzung der Strategie STAR 2030 abhängen. Der Capital Markets Day im Juni könnte dabei ein wichtiger Indikator für die zukünftige Kursentwicklung werden und möglicherweise eine Trendwende einleiten.

