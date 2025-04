Avidity Biosciences hat die Rekrutierung für die Biomarker-Kohorte der Phase-1/2-FORTITUDE-Studie für Delpacibart Braxlosiran (Del-Brax) abgeschlossen. Diese Studie zielt auf Patienten mit fazioskapulohumeraler Muskeldystrophie (FSHD) ab. Die Kohorte ist entscheidend für eine mögliche beschleunigte Zulassung, wobei regulatorische Updates im zweiten Quartal 2025 erwartet werden. Die Aktie notierte am Montag bei 29,80 USD und verzeichnete in der vergangenen Woche einen Rückgang von 6,90%.

In der Phase-1/2-EXPLORE44-Studie zu Del-Zota (Delpacibart Zotadirsen) bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) wurden statistisch signifikante Steigerungen beim Exon-Skipping und den Dystrophin-Spiegeln sowie ein günstiges Sicherheitsprofil nachgewiesen. Diese Ergebnisse sollen auf der kommenden klinischen und wissenschaftlichen Konferenz der Muscular Dystrophy Association präsentiert werden.

Finanzielle Entwicklung und Analysten-Einschätzungen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Avidity Biosciences Inc ?

Für das Gesamtjahr 2024 meldete Avidity einen Umsatz von 10,9 Millionen USD, was einer Steigerung von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dennoch arbeitet das Unternehmen weiterhin defizitär, was die finanziellen Herausforderungen des Biopharma-Unternehmens unterstreicht. Der aktuelle Kurs liegt 23,47% unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 38,94 USD, was auf einen längerfristigen Abwärtstrend hindeutet.

Cantor Fitzgerald bekräftigte kürzlich seine "Overweight"-Bewertung für Avidity und behielt das Kursziel von 96,00 USD bei. Die Analyse der Firma hebt die robuste Pipeline und die Fortschritte in klinischen Studien hervor, insbesondere für FSHD- und DMD-Indikationen. Institutionelle Anleger zeigen ebenfalls Vertrauen: Das Teacher Retirement System of Texas erhöhte seine Beteiligungen an Avidity im vierten Quartal 2024 um 31,5%.

Am 21. März 2025 gewährte Avidity 16 neuen nicht-leitenden Mitarbeitern Aktienzuteilungen im Rahmen des 2022 Employment Inducement Incentive Award Plans. Diese Zuteilungen umfassen Aktienoptionen und Restricted Stock Units und zielen darauf ab, die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Unternehmens zu stärken. Trotz der aktuellen Kursrückgänge zeigt die langfristige Entwicklung mit einem Plus von 12,96% über 12 Monate eine grundsätzlich positive Tendenz, wobei der RSI-Wert von 77,3 auf eine mögliche Überkauftheit hindeutet.

Anzeige

Avidity Biosciences Inc-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Avidity Biosciences Inc-Analyse vom 1. April liefert die Antwort:

Die neusten Avidity Biosciences Inc-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Avidity Biosciences Inc-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Avidity Biosciences Inc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...