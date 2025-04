Der Bodenbelagsspezialist verstärkt sein US-Engagement mit neuem Führungspersonal, erweiterter Produktion in Texas und aktiver Branchenbeteiligung bei FCICA-Events.

Die Uzin Utz SE setzt ihre Expansionsstrategie in Nordamerika konsequent fort. Der Systemanbieter für professionelle Bodenbelagsprodukte notierte zum Handelsschluss am Montag bei 57,50 Euro und liegt damit trotz eines Wochenrückgangs von 3,36% seit Jahresbeginn noch 18,80% im Plus. Die Aktie bewegt sich aktuell 10,85% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 64,50 Euro, verzeichnet aber einen deutlichen Abstand von 23,92% zum Jahrestief.

Im Januar 2025 berief Uzin Utz North America Marco Ludwig zum neuen Präsidenten. Ludwig, zuvor CEO von Schluter Systems North America, bringt umfangreiche Erfahrung in der Bau- und Bodenbelagsbranche mit. Seine Expertise soll die Marktposition des Unternehmens in Nordamerika weiter festigen und das Wachstum in diesem strategisch wichtigen Marktsegment vorantreiben.

Ausbau der Produktionskapazitäten und Branchenengagement

Bereits im Januar 2021 kündigte Uzin Utz North America die Errichtung einer zweiten Produktionsstätte in Waco, Texas, an. Diese Investition unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens, den nordamerikanischen Markt mit hochwertigen Produkten effizient zu bedienen und die Fertigungskapazitäten in der Region signifikant zu erhöhen.

Vom 31. März bis zum 2. April 2025 nimmt Uzin Utz an der Mid-Year Meeting-Veranstaltung der Flooring Contractors Association (FCICA) teil. Die Veranstaltung bietet Fachvorträge, Produktschulungen und Networking-Möglichkeiten mit Branchenexperten. Solche Engagements stärken die Präsenz des Unternehmens im Markt und fördern den Austausch über aktuelle Entwicklungen und Technologien.

Finanzielle Transparenz und Zukunftsperspektiven

Am 31. März 2025 veröffentlichte Uzin Utz den Geschäftsbericht für das Jahr 2024. Die heutige Bilanzpressekonferenz bietet Investoren und Analysten detaillierte Einblicke in die finanziellen Ergebnisse und strategischen Ausrichtungen des Unternehmens. Die Aktie liegt mit 14,10% deutlich über ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 50,40 Euro, was auf eine stabile mittelfristige Aufwärtsentwicklung hindeutet.

Die jüngsten Personalentscheidungen, Investitionen in Produktionskapazitäten und die aktive Teilnahme an Branchenveranstaltungen positionieren Uzin Utz als dynamisches Unternehmen mit klarem Fokus auf Wachstum und Marktpräsenz. Besonders die Expansion in den nordamerikanischen Markt und die kontinuierliche Verbesserung der Produktionsprozesse stehen im Mittelpunkt der strategischen Ausrichtung.

