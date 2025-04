Berlin - Eine breite Mehrheit der Deutschen spricht sich für eine Ausweitung der sogenannten Mütterrente aus. Das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern" am Ende der vergangenen Woche.69 Prozent der Bürger befürworten demnach die entsprechenden Pläne von Union und SPD, 27 Prozent meinen, diese sollten derzeit nicht umgesetzt werden. Vier Prozent äußern keine Meinung. Die Zustimmung zu den Plänen, Müttern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, mehr Erziehungsjahre bei der Rente anzurechnen, ist in West- wie Ostdeutschland, bei Frauen wie Männern und über alle politischen Lagergrenzen hoch.Die Befürworter sehen die ausgeweitete "Mütterrente" als notwendige Anerkennung von Müttern und Erziehungsberechtigten. Die Gegner führen vor allem die jährlichen Kosten von vier bis fünf Milliarden Euro an.Auffällig sind die Unterschiede nach Parteianhängern: Den höchsten Zustimmungswert mit 85 Prozent erhält die ausgeweitete "Mütterrente" unter Anhängern der Linken (15 Prozent Ablehnung), den niedrigsten mit 61 Prozent unter Anhängern der Grünen (35 Prozent Ablehnung). Unter Anhängern der SPD liegt die Zustimmung bei 70 Prozent (27 Prozent Ablehnung), unter Unions-Anhängern bei 66 Prozent (30 Prozent Ablehnung) und unter AfD-Wählern bei 67 Prozent (30 Prozent Ablehnung).Die Daten wurden am 27. und 28. März telefonisch erhoben. Datenbasis: 1.006 Befragte.