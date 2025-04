News von Trading-Treff.de Die BYD hat an den Börsen am Montag sicherlich überrascht. Die Chinesen schafften es, sich mit einem kleinen Plus sogar an dem allgemein schwachen Tag wieder nach oben zu schieben. Mehr als 0,5 % Plus brachten einen Endkurs in Höhe von mehr als 47,20. Die Aktie ist nur noch rund 2,60 Euro von dem höchsten Kurs aller Zeiten entfernt, der just vor einigen Wochen erzielt worden war. Dazu kommt eine neue Nachricht, die gestern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...