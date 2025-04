Der Goldpreis erreicht am Dienstag zum vierten Mal in Folge neue Rekordhöhen - Ängste über den sich ausweitenden globalen Handelskrieg und geopolitische Risiken treiben die Rohstoffpreise in die Höhe. - Wetten auf Zinssenkungen der Fed belasten den USD und kommen dem zinslosen gelben Metall zugute - Der Goldpreis (XAU/USD) behält seine bullishe ...

