Berlin - Der Geschäftsführer der Flüchtlingsschutzorganisation Pro Asyl, Karl Kopp, rechnet mit einer wachsenden Zahl an Asylgesuchen von US-Staatsbürgern in Deutschland."Wenn selbst in den USA Demokratie und Freiheit nicht mehr garantiert sind, wird klar: Der autoritäre Backlash hat die westliche Welt erreicht", sagte Kopp dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". US-Präsident Donald Trump und seine Administration schüfen "ein Klima der Angst"."Unter diesen politischen Voraussetzungen sind auch mehr Schutzgesuche in Deutschland und Europa möglich." Bereits jetzt sei "ein verstärktes Interesse an Auswanderungsmöglichkeiten aus den USA" erkennbar. "Reiche Oppositionelle nutzen die verschiedenen Möglichkeiten, ein 'goldenes Visum' - beispielsweise in Europa - zu erhalten." Hochkarätige Akademiker treten Gastprofessoren in Kanada oder Europa an. "Dieser Trend wird sich fortsetzen. Jedes Schutzgesuch muss vorurteilsfrei im Einzelfall geprüft werden, auch wenn jemand aus einer formalen Demokratie flieht."Eine Sprecherin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sagte dem RND: "Es werden nur wenige Anträge von Staatsangehörigen aus den Vereinigten Staaten von Amerika gestellt." Im gesamten vorigen Jahr waren es demnach 30 und in diesem Jahr bis Ende Februar 3. Zugleich stieg die Gesamtschutzquote von 3,8 auf 12,5 Prozent.Die Gesamtschutzquote ist, wie die Sprecherin erläuterte, die Summe aller positiven Entscheidungen aus Anerkennung als Asylberechtigter, Anerkennung als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder nach dem geringeren subsidiären Schutz - sowie schließlich nach Feststellung eines Abschiebungsverbots. Sie fuhr fort: "Eine seriöse Prognose, wie sich die Schutzquote entwickeln wird, ist nicht möglich." In jedem Fall gebe es jedoch "eine Einzelfallprüfung".