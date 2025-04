Der CEO kauft ein - und das gleich zweimal: Startschuss für die nächste Kursrallye?

Anzeige / Werbung

Zwei Käufe in wenigen Tagen: Was steckt hinter dem Vertrauen von Lewis Black in sein eigenes Unternehmen - und warum könnte Wolfram bald zum strategisch wichtigsten Metall der westlichen Welt werden?

In Zeiten geopolitischer Spannungen sind es oft die kleinen Signale, die Großes ankündigen. Am 28. und erneut am 31. März 2025 hat Lewis Black, CEO von Almonty Industries Inc., jeweils bekanntgegeben, 50.000 Aktien seines eigenen Unternehmens an der Börse gekauft zu haben. Solche Insiderkäufe sind selten Zufall - sie zeugen von Überzeugung und tiefem Vertrauen in den künftigen Kursverlauf. Für erfahrene Investoren ist das ein starkes Signal: Hier glaubt der Mann an der Spitze selbst an die Story.